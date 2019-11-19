Белгород, 19 ноября 2019, 14:24 — REGNUM С мая по сентябрь 2019 года с помощью передвижной лаборатории экологи исследовали пробы поверхностных вод в 20 водоёмах Белгородской области, сообщает пресс-служба региональной общественной организации «Центр экологических инициатив и технологий». В общей сложности с образцами провели 126 анализов.
В пробах определяли уровень кислотности и содержания различных примесей: нитритов, нефтепродуктов, железа в воде и т.д. Превышение концентрации вредных веществ были выявлены только в реке Разумной, причём экологи брали пробы в разные дни и все они показывали отклонения от нормы.
Передвижную лабораторию для исследований воды купили благодаря субсидии из областного бюджета — после победы в конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций.