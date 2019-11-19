Москва, , 14:22 — REGNUM В конкурсе проекта «5−100» в 2020 году могут принять участие более 100 университетов, а список участников будет расширен до 30 вузов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров Андрей Волков на XXIX семинаре-конференции проекта 5−100 «Ведущие вузы России: пройденный путь в лидеры и новые стратегии развития».

«Исходная точка была, что это очень небольшая группа университетов, способных к мировой конкуренции. Поэтому и название неформальное сложилось «5−100». Тем не менее на старте международный совет, министр и правительство РФ приняли решение расширить список, дать шанс большему количеству. А через два года после опять же сложной политической дискуссии мы сказали: надо ещё расширять возможность попробовать этот жанр для большей группы. Так сложилась группа, которая работает сейчас — 21 университет», — заявил Волков.

«На следующий год правительство приняло решение ещё расширить список, и мы переходим к группе в 30 университетов. Я рисую цифру в сто, так как, по нашим ожиданиям, даже если просто протранслировать шесть лет, не менее 100 университетов примерят к себе эти параметры и попытаются поучаствовать в этом тендере. Мы должны отобрать 30 университетов. И эта группа должна работать следующие шесть лет по одним и тем же правилам», — подчеркнул он.

Проект «5−100» направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. Программа осуществляется в соответствии с майским указом 2012 года президента РФ Владимира Путина, согласно которому к 2020 году не менее пяти отечественных вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов.