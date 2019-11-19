Уфа, , 14:31 — REGNUM Бывшего сотрудника МВД Башкирии приговорили к 8 годам лишения свободы за взяточничество и махинации с землей. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, по данному делу был осужден и бывший глава Дмитриевского сельсовета Уфимского района.

В суде было установлено, что в 2011 году руководитель ОБЭП ОВД по Уфимскому району, получил переданные через посредника денежные средства в размере 600 тысяч рублей и снегоход, который стоил 230 тысяч рублей. За это он должен был отказать в возбуждении уголовного дела.

В это же время обвиняемый незаконно изъял у главы Николаевского сельсовета похозяйственные книги. В одну из них внесли фиктивные записи о наличии у жены обвиняемого и её матери 30 соток земли в деревне Ушаково. В дальнейшем данные участки были оформлены в собственность. Стоимость земли составила более полумиллиона рублей.

Кроме этого, с 2014 по 2016 годы обвиняемый и родственник его супруги, который возглавлял Дмитриевский сельсовет, незаконно вывели из собственности муниципального района 23 гектара земли вблизи Уфы.

Отмечается, что ущерб от этих противоправных действий составил более 1,4 млн рублей.

Кроме этого, обвиняемый в деревне Нурлино незаконно оформил в собственность своих знакомых порядка 120 га земли, стоимость которой оценивается в более 5,7 млн рублей.

В результате, сумма ущерба от преступных действий обвиняемых составила более семи миллионов рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В 2017 году сотрудник полиции был уволен из органов МВД в связи с утратой доверия. Полномочия главы сельского поселения были досрочно прекращены.

Отмечается, что свою вину в суде подсудимые не признали. Земля была возвращена в собственность муниципальных районов.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил бывшего полицейского к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 5 лет. Ему также присудили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Бывший глава сельсовета осужден на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.