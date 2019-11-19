Новосибирск, , 14:20 — REGNUM Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО находится под контролем власти, заявили в ООО «Экология — Новосибирск» после совещания по вопросам реформирования отрасли и развитию инфраструктуры, которое сегодня, 19 ноября, провёл заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Согласно официальным данным, «Экология — Новосибирск» обслуживает 602 населённых пункта Новосибирской области, в которых проживают 2,6 млн человек (94%).

Твёрдые коммунальные отходы размещаются сейчас на 21 полигоне. На территории области установлено более 11 тысяч ёмкостей для накопления отходов, более 2,1 тыс. площадок оснащены контейнерами для раздельного сбора отходов. Операторы по транспортированию приобрели 39 новых мусоровозов.

Собираемость платежей составляет 72%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области обратился к губернатору Андрею Травникову с предложением лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора.

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