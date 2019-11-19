Ставрополь, , 14:10 — REGNUM В ближайшие несколько дней погода на Северном Кавказе резко изменится. Вполне комфортная осенняя погода сменится зимней — со снегопадами и сильным ветром в отдельных регионах округа, сообщили 19 ноября в пресс-службе Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, уже 20 ноября слабые осадки в виде дождя местами перейдут в снег. А уже спустя сутки, 21 ноября, на большей части территории Северо-Кавказского федерального округа временами будет идти снег и мокрый снег, а отдельных районах осадки будут сильными. На Ставрополье ожидается метель, а в Ингушетии и Чечне — налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Жителям Кабардино-Балкарии и Северной Осетии следует готовиться к туману и гололёду. При этом почти на всей территории СКФО прогнозируется ветер, порывы которого будут достигать 15−18 м/с, а на Ставрополье до 20 м/с. Особенно сильные ветры будут дуть в западной части края — до 25 м/с.

В связи с таким ураганным ветром снизится и температура воздуха. 21 ноября ночью она может достигнуть отметки −2…−7°, а при прояснениях даже до — 9°. Днем будет теплее — до −3…−2°. На общем фоне теплее всего будет в Дагестане 2…7°.