Бишкек, , 14:10 — REGNUM В автоматизированной информационной системе «Единый реестр преступлений и проступков» зарегистрированы материалы в отношении сотрудников государственной инспекции по экологической и технической безопасности (ГИЭТБ) по Бишкеку в связи с пожаром в кафе «Антошка», сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что газовые баллоны размещались внутри помещения, что является нарушением правил пожарной безопасности. Все материалы направлены в ГУВД Бишкека для досудебного производства дела.

Проверка прокуратуры также выявила, что государственные инспекторы не приняли своевременные меры по выявлению и пресечению нарушений пожарной безопасности в кафе.

Как сообщал ИА REGNUM, 8 ноября в кафе «Антошка» в Бишкеке произошел взрыв газовых баллонов, который привел к пожару. В результате происшествия погиб один человек и еще 15 пострадали.

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