Москва, , 14:16 — REGNUM Обвиняемый в убийстве экс-доцент СПбГУ Олег Соколов и погибшая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко планировали весной 2020 года сыграть свадьбу. Об этом 19 ноября заявил адвокат историка Александр Почуев на брифинге в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У них весной планировалась свадьба», — сказал адвокат.

При этом Соколов, по его словам, мучается угрызениями совести из-за совершённого преступления.

«Он не видит смысла жизни, не видит исхода этой ситуации. Его мучает совесть, он раскаивается. Он желает извиниться перед семьей», — заявил Почуев.

После этого представители СМИ поинтересовались, как Соколов смог расчленить тело девушки, которую якобы так сильно любил и мучился из-за её гибели.

«После того, как совершено убийство, такая цепочка действий логическим образом запускается в человеке», — ответил адвокат.

Напомним, Соколов помещен в СИЗО «Кресты» на срок по 8 января 2020 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

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