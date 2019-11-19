Тегеран, , 16:14 — REGNUM 18 ноября Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварззаде в ходе встречи с Заместителем руководителя Национальной администрации лестного хозяйства и пастбищ КНР Пэн Юдонгом призвал власти республики сотрудничать с ИРИ в борьбе с городским смогом. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Посол призвал провести обмен делегациями экспертов, а также провести совместные консультации по вопросам изменения климата, охраны и защиты окружающей среды. По мнению Мохаммада Кешаварззаде, проблемы загрязнения окружающей среды в городах актуальны для обеих стран, и сотрудничество в борьбе с этим явлением выведет двусторонние отношения на новый уровень. Дипломат отметил особый потенциал Ирана в рамках Зеленого климатического фонда и кооперации Юг-Юг Организации объединенных наций.

Пэн Юдонг пообещал начать переговоры с Ираном на экспертном уровне в следующем году. Он назвал дружеские связи КНР и Ирана «хорошей почвой» для начала экологического сотрудничества.