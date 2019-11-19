Москва, , 14:11 — REGNUM Москвичи могут не беспокоится о том, что останутся во время капитального ремонта поликлиник без медпомощи, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в ходе пресс-конференции «Информирование жителей Москвы о программе капитального ремонта поликлиник, передаёт 19 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Делаем все, чтобы этот период ремонта, когда мы высвобождаем целое здание и делаем там капитальный ремонт, наименее болезненно сказалось на москвичах», — подчеркнул руководитель департамента здравоохранения.

Хрипун также добавил, что несмотря на то, что первые 50 поликлиник программы закроют на ремонт только в апреле 2020 года, информирование горожан уже началось. Программа по капитальному ремонту городских поликлиник входит в активную фазу. Информация размещается в официальных источниках, создана специальная справочная служба, а с 20 ноября специалисты центров госуслуг придут к жителям, чтобы проинформировать о начале проведения ремонта в 43 районах.

Директор центров госуслуг «Мои документы» Ольга Фефелова рассказала, чтоодетые в специальную форму сотрудники будут проводить поквартирные обходы в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 18:00. Кроме того, граждане смогут уточнить информацию о получении государственных услуг.

Добавим, что информационная кампания о масштабных планах стартовала 11 ноября. Запущен спецпроект на портале mos.ru, где можно узнать подробную информацию о всех ремонтируемых зданиях, в поликлиниках и других социальных организациях размещены плакаты и прочая полиграфическая продукция с основной информацией.

Помимо этого, организована справочная служба, где операторы отвечают на вопросы по капитальному ремонту городских поликлиник (8−495−531−69−98; график работы: по будням с 8:00 до 20:00, по выходным — с 8:00 до 16:00). Кроме того, для разъяснения и дополнительного информирования с жителями районов будут проводиться встречи.

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