Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Адвокат Марат Сагитов, который защищает четырёх обвиняемых в причастности к теракту в метро Петербурга, попросил суд не наказывать их и не строить обвинительный приговор на предположения, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Напомним, 18−19 ноября гособвинитель Надежда Тихонова потребовала для четверых обвиняемых пожизненные заключения в колонии особого режима, остальным — сроки от 20 до 27 лет. С позицией обвинения подсудимые не согласны, они отрицают свою вину.

«Обвинительный приговор не может быть построен на предположении. Прошу оправдать Сейфуллу Хакимова, Бахрама Эргашева, Азамжона Махмудова и Махамадюсуфа Мирзаалимова по всем обвинениям ввиду непричастности их к этим преступлениям», — сказал адвокат.

По словам защитника, ни биологических, ни электронных, ни каких-либо других прямых доказательств причастности его подзащитных к вменяемым преступлениям представлено не было, а то что следствие представляет как прямые доказательства — недостаточно, по мнению адвоката.

Остальные адвокаты находятся немного в шоке от запрошенных сроков и попросили неделю на подготовку. Следующее заседание суда состоится 26 ноября.

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Напомним, 11 подсудимым вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва, совершенного 3 апреля 2017 года. В тот день погибли 15 пассажиров метро и террорист-смертник Акбаржон Джалилов, еще около 100 человек пострадали.

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