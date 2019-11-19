Сринагар, Индия, , 14:22 — REGNUM 17 октября индийская теле‑ и радиовещательная компания I&B обратилась к кабельным операторам Кашмира с просьбой заблокировать телеканалы некоторых исламских стран, в том числе Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, Викрам Сахай, чиновник из Министерства информации и телерадиовещания Индии, прибыл в Сринагар, чтобы провести двухчасовую встречу с кашмирскими телеоператорами. «Министерство запретило транслировать телеканалы из Ирана, Малайзии, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана», — заявил один из операторов, присутствовавших на встрече.

Запретив телеканалы мусульманских стран, Викрам Сахай призвал телеоператоров соблюдать Закон о кабельном телевидении Индии от 1995 года.