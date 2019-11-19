Москва, , 14:19 — REGNUM Официальные запросы СМИ получают ответ по существу, считает руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Об этом он заявил 19 ноября на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о редакционных запросах, направляемых в департамент. В подавляющем большинстве случаев они остаются без реакции — ни ответов, ни уведомлений об отсрочке в предоставлении информации не поступает.

«Наша пресс-служба всегда отвечает по существу. Если коллеги не отвечают по существу, вы обращайтесь ко мне», — сказал Хрипун.

Впрочем, осуществить на практике предложение главы департамента уже во время пресс-конференции у корреспондента ИА REGNUM не получилось — вопросы, не относящиеся к теме встречи, не пропускали модераторы.

Напомним, что последний запрос ИА REGNUM был направлен в департамент 31 октября, в нём попросили прокомментировать информацию о готовящейся оптимизации в столице в 2020 году по одному из направлений медицинской деятельности. Установленный законом семидневный срок давно прошёл.

Ранее оставались без ответа вопросы об отравлениях детей в школьных и дошкольных учреждениях столицы, а также о безопасности проекта «Московская электронная школа».