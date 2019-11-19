Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM Звезда Playboy Мария Лиман, которой поступило предложение возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону, отказалась от возможного трудоустройства в мэрии. Об этом ростовчанка сообщила в своём Instagram.

«Ваша заявка принята! По многочисленным просьбам трудящихся, я остаюсь учиться в Лондоне. А вопрос о кресле пресс-секретаря переносится. Мои поздравления, Ростов», — написала модель.

ИА REGNUM напоминает, что предложение Лиман получила от ЛДПР, которая планировала выдвинуть на пост сити-менеджера своего кандидата. Должность главы администрации Ростова-на-Дону по итогам конкурса занял Алексей Логвиненко.

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