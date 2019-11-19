Тегеран, , 14:43 — REGNUM 18 октября Заместитель начальника Штаба по контролю за оборотом наркотиков Ирана Насер Аслани заявил, что за одну неделю: с 2 по 8 ноября в Иране было изъято более 21 тонны различных наркотиков. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, за весь октябрь в Иране было изъято 10 620 кг наркотических веществ, в то время как лишь за первую неделю ноября эта цифра выросла на 98%. По словам Насера Аслани, 82% изъятых наркотиков составил опиум.

Помимо опиума было изъято 722 кг гашиша, 2236 кг морфина, 114 кг героина, 413 кг марихуаны, 62 кг метамфетамина, а также 141 кг. других веществ. Было задержано 6844 преступника, 74 из которых являются иностранными гражданами.