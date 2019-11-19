Копенгаген, , 16:01 — REGNUM Представители неонацистской группировки Den Nordiske Modstandsbevægelse («Движение сопротивления Севера») в течение месяца посетили четыре школы и одну гимназию в целях пропаганды своей идеологии среди учеников. В школах неонацисты развешивали плакаты и раздавали листовки.

Так, в конце октября произошел случай, когда несколько человек оказались на территории школы Тирсдаленс в Рандерсе. Один из них призывал с помощью громкоговорителя датскую молодежь бороться с массовой иммиграцией. «Вы должны строить сплоченное общество с вашими белыми братьями и сестрами. Вы должны воспитывать в себе расовое самосознание», — заявлял один из неонацистов. Впоследствии пропагандистов задержала полиция. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Данная неонацистская организация, которая также известна под названием Nordfront («Фронт Севера»), считает себя революционной национал-социалистической боевой группировкой. Один из исследователей Орхусского университета назвал Nordfront «самой что ни на есть нацистской организацией», однако представители этого движения заявили газете Berlingske (Берлинске), что нацистами они себя не считают.