Копенгаген, , 14:23 — REGNUM Согласно новому отчету Управления по делам иностранцев Дании, количество отнятых или непродленных видов на жительство существенно снизилось в 2019 году. Так, в 2018 году 463 мигранта лишились возможности находиться в Дании, в то время как за первые девять месяцев 2019-го количество таких лиц сократилось до 183 человек.

По мнению преподавателя Университета Южной Дании Петера Старупа, эта тенденция может объясняться тем, что так называемый «сомалийский проект» властей, по которому государство должно было индивидуально оценивать возможность сомалийских граждан остаться на территории Дании, завершился в большинстве случае в пользу последних. Профессор также добавил, что «изменение парадигмы миграционной политики», предпринятой предыдущим правительством не означает, что иностранцы начнут автоматически терять вид на жительство в Дании. Об этом пишет датская газета. Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

«Изменение парадигмы» предполагало выделение 14,8 миллионов долларов Управлению по делам иностранцев для того, чтобы ведомство более активно лишало вида на жительства приезжих. Также, каждый год ведомство должно было пересматривать по 300 дел мигрантов из Сирии, Сомали или Афганистана. Предыдущее правительство со своей стороны заявляло о том, что лишение вида на жительство должно осуществляться во всех случаях, где это возможно по закону.

Представитель Датской народной партии по вопросам иностранцев Пиа Кьерсгор отрицательно прокомментировала изменение тенденции с видом на жительства в 2019 году. Политик потребовала от министра по делам иностранцев и интеграции Маттиаса Тесфайе объяснений по этому поводу.