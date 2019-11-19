Москва, , 13:25 — REGNUM Бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, который был приговорен к 12,5 года лишения свободы по делу о коррупции, этапирован из СИЗО в колонию №18 в мордовском поселке Потьма. Об этом 19 ноября сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

«Мне сообщили в спецчасти следственного изолятора №4, что его направили в Мордовию в исправительную колонию №18», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима по обвинениям во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Он также должен выплатить штраф в размере 117,9 млн рублей. В октябре суд смягчил приговор до 12,5 года лишения свободы.

Читайте также: Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих