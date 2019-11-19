Оренбург, , 13:20 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес решение, согласно которому совет депутатом сельсовета должен лишить депутатских полномочий своего коллегу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургского района.

По данным ведомства, депутат осужден за умышленное преступление, приговор вступил в силу в июле 2019 года. В связи с этим у депутата необходимо отозвать мандат. Однако большинство депутатов совета проголосовали против такого решения.

На неправомерный отказ прекращать досрочно полномочия депутата прокуратура отреагировала обращением в суд. В исковом заявлении ведомство потребовало возложить на депутатский корпус обязанности по досрочному прекращению полномочий осужденного парламентария. Суд удовлетворил иск прокуратора. Решение в законную силу не вступило.