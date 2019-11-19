Бишкек, , 13:16 — REGNUM Содержание оксида углерода в воздухе в Бишкеке 16 ноября превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК) в три раза, 17 ноября — в 4,1 раза, 18 ноября — в 2,5 раза. Об этом 19 ноября сообщает издание 24. kg со ссылкой на агентства по гидрометеорологии при МЧС Киргизии.

В ведомстве отреагировали на сообщение СМИ о высоком уровне загрязнения воздуха в Бишкеке. Отмечается, что за прошедшие трое суток в столице Киргизии загрязнение воздуха остается повышенным.

По состоянию на 19 ноября повышенным остается содержание оксида углерода — 2,8 ПДК и мелких дисперсных частиц (РМ10) — 1,8 ПДК.

Напомним, 18 ноября заместитель главы киргизского офиса департамента международного развития (DFID) Великобритании Дэвид Риннерт заявил, что Бишкек может стать самым грязным городом в мире, среди крупных населенных пунктов.

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