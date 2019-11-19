Сухиничи, Калужская область, , 17:28 — REGNUM 10 муниципальных образований Калужской области в 2019 году присоединились к всероссийской акции «Красная гвоздика», которую второй год проводит благотворительный фонд «Память поколений» совместно с всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». В 2019 году на собранные средства фондом был приобретен слуховой аппарат для труженицы тыла Елизаветы Поповой, проживающей в Сухиничском районе, сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя регионального штаба Калужского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Ефимочкина.

«Патриотическая акция «Красная гвоздика» уже стала новой доброй традицией: георгиевские ленточки, праздничные линейки, субботники, концерты, памятные шествия. «Красная гвоздика» — это больше, чем просто символ: это настоящая поддержка и помощь нашим ветеранам», — сказала Мария Ефимочкина.

Всероссийская акция «Красная гвоздика» проходит под девизом «Я помню. Я помогаю». Главной целью акции является сохранение воспоминаний о героях, которые есть в каждой семье, а также улучшение жизнь ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Проекты и инициативы фонда «Память поколений» направлены на оказание круглогодичной помощи ветеранам боевых действий и благотворительности в обществе.

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