Самара, , 13:08 — REGNUM В Самарской области планируют привлечь волонтеров для переписи населения. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба администрации Самары.

По словам чиновников, в настоящий момент в РФ идет подготовка к переписи населения 2020 года. В Самарской области планируют привлечь порядка семи тысяч переписчиков, две тысячи из которых будут работать в Самаре.

Отмечается, что молодые люди, отработавшие волонтерами на Всероссийской переписи населения, смогут приобрести интересный опыт. С каждым из них будет заключен трудовой договор и проведено обучение. Переписывать население можно будет, не отрываясь от учебы или работы.

Стать переписчиком смогу граждане старше 18 лет, которые владеют навыком работы с планшетным компьютером.

Напомним, что Всероссийская перепись населения будет проходить в России с 1 по 31 октября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов начнут переписывать с 1 апреля. Переписаться можно будет самостоятельно на портале «Госуслуги» с 1 по 25 октября следующего года.