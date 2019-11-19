Алексин, Тульская область, , 12:55 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Тульской области держит под контролем ситуацию с гибелью сельскохозяйственных животных в одном из хозяйства Алексина, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Сигнал о гибели животных поступил 18 ноября, на место выехали специалисты комитета ветеринарии, природоохранной прокуратуры, представители администрации города.

«В хозяйстве обнаружен труп одной коровы. Незамедлительно была произведена дезинфекция территории. Начата утилизация обнаруженных биологических отходов», — уточнили в региональном минсельхозе.

На территории с 19 ноября сроком на 30 дней введён профилактический карантин, в его рамках будут проведены диагностические исследования скота. Как уточнили в ведомстве, хозяйство, в котором умерла корова, работает в Алексине с 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соцсетях и местных СМИ ранее появились сообщения о голодных животных, принадлежащих местной ферме.

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