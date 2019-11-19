Рязань, 19 ноября 2019, 12:59 — REGNUM Правительство Рязанской области и корпорация «Яндекс» 19 ноября заключили соглашение о сотрудничестве в сфере организации дорожного движения на территории региона, сообщили в пресс-службе правительства области. Документ подписан в рамках «Транспортной недели — 2019».
Под соглашением поставили свои подписи глава региона Николай Любимов и директор по развитию бизнеса Яндекс в России Алексей Федотов. Сотрудничество направлено на совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.
«Транспортная неделя» — ежегодное деловое событие, которое проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта РФ при организационной поддержке компании «Бизнес Диалог».