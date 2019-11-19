Рязань, , 12:59 — REGNUM Правительство Рязанской области и корпорация «Яндекс» 19 ноября заключили соглашение о сотрудничестве в сфере организации дорожного движения на территории региона, сообщили в пресс-службе правительства области. Документ подписан в рамках «Транспортной недели — 2019».

Под соглашением поставили свои подписи глава региона Николай Любимов и директор по развитию бизнеса Яндекс в России Алексей Федотов. Сотрудничество направлено на совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

«Не сомневаюсь, что передовые технологические решения по цифровизации в области транспорта, которые мы вместе с вашей компанией планируем реализовать в Рязанской области, обязательно будут полезными», — отметил губернатор.

«В наших ближайших планах — развитие проекта электронного путевого листа. Это высокотехнологичное решение призвано помочь перевозчикам снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров и одновременно дать госорганам эффективный современный механизм для контроля», — уточнил Алексей Федотов.

«Транспортная неделя» — ежегодное деловое событие, которое проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта РФ при организационной поддержке компании «Бизнес Диалог».