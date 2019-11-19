Махачкала, , 12:53 — REGNUM Сотрудники силовых структур в Дагестане задержали восьмерых высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по республике. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений, пишет 19 ноября ТАСС.

Сообщается, что шестерых задержанных суд арестовал на два месяца. Еще двоим, в том числе начальнику СИЗО-1 города Махачкалы Давуду Давыдову, меру пресечения изберут в ближайшее время.

Стоит отметить, что комментариев официальных органов по поводу задержания пока нет.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании троих сотрудников дагестанского УФСИН. Помимо Давыдова назывались имена начальника исправительной колонии №7 Рабадана Алибулатова и начальника лечебно-исправительного учреждения №4 в Махачкале Алигаджи Магомедова.

По неофициальным данным, задержания состоялись в рамках расследования уголовного дела о разглашении государственной тайны, возбужденного против начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева. В свое время он на протяжении многих лет возглавлял УФСИН по Дагестану.

Ранее о проходящих проверках и задержаниях в структурах дагестанского УФСИН на своей странице в Instagram писал председатель координационного совета НКО республики Шамиль Хадулаев.

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