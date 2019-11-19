Кимовск, Тульская область, , 12:47 — REGNUM 1 тыс. 395 домов различной этажности остались без воды из-за коммунальной аварии в Кимовске Тульской области 19 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о частичном нарушении холодного водоснабжения по улице Коммунистическая в Кимовске поступило в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» в 10:35.

Причиной аварии стал выход из строя частотного преобразователя. В общей сложности в зону отключения попало около 1 тыс. 395 домов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 ноября крупная авария оставила на несколько часов без воды и отопления жителей центра Воронежа.

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