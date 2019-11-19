Москва, , 12:58 — REGNUM План благоустройства Москвы на 2020 год был принят 19 ноября. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

В план благоустройства вошли 17 крупных объектов площадью почти одну тысячу гектаров (в том числе набережные Москвы-реки), 151 парк и сквер (139 из них — в жилых районах). Также мэр сообщил, что власти продолжат строительство парка «Яуза».

Кроме того, в 2020 году сделают подсветку десяти зданий и сооружений, благоустроят 3800 дворов.

В связи с запуском МЦД-1 и МДЦ-2 в порядок приведут территории вокруг железнодорожных станций.

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