Белгород, , 12:39 — REGNUM Кенгуру Беннетта по имени Гранди прибыла на постоянное место жительства в зоопарк Белгорода, сообщили 19 ноября в официальном паблике учреждения. Самку приобрели в специализированном магазине в Санкт-Петербурге.

Кенгуру Шатилло Г.В

По словам представителей зоопарка, кенгуру хорошо перенесла дорогу и сейчас обживается на новом месте, пока — на карантине в отдельном вольере. Гранди родилась в Санкт-Петербурге летом 2019 года. В зоопарке уже есть пара кенгуру, у которой несколько месяцев назад родился малыш.

С 5 ноября белгородский зоопарк ушёл на плановые осенне-зимние каникулы на 4,5 месяца. Животных переселили на зимовку в закрытые вольеры или отапливаемые помещения.

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