Ташкент, , 12:35 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал концепцию государственной политики в сфере международных отношений, сообщает 19 ноября издание «Газета.uz».

Глава государства также одобрил дорожную карту на 2019−2021 годы по реализации концепции. Одним из основных направлений концепции является создание дополнительных социально-экономических условий для эффективной реализации политики в сфере международных отношений.

Кроме того, эти условия должны укрепить дружественные связи с зарубежными странами, сохранить и развить язык, культуру, традиции и обычаи народов, проживающих в Узбекистане.

Отметим, в настоящее время в Узбекистане проживают представители более 130 наций и народностей. Основную массу населения составляют узбеки — 82%, таджики — 4,8%, русские — 2,6%.

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