Сиэтл, США, , 12:35 — REGNUM Amazon вывела проект своего бесплатного музыкального потокового сервиса Amazon Music на платформы Android, iOS и Fire TV. Об этом 19ноября сообщила официальная страница компании.

Стоит отметить, что ранее бесплатный доступ к его библиотеке имели лишь пользователи «умной» колонки компании Alexa. Теперь жители США, Великобритании и Германии, пользующиеся устройствами под управлением Android и iOS, и подписчики Fire TV также смогут бесплатно прослушивать треки. По мнению издания, таким образом компания надеется привлечь платных подписчиков.

Бесплатный музыкальный потоковый сервис на платформе Alexa компания запустила в апреле 2019 года. Подобную модель Amazon реализовала путём периодической трансляции рекламных аудиороликов.

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