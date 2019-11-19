Москва, , 12:34 — REGNUM Армении очень важно продолжить братские отношения со странами СНГ, но то, что сейчас нас связывает — это прошлое, но есть уже молодое поколение, которое не видело Советского Союза, заявил секретарь фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания Республики Армения Геворг Горгисян на Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новому поколению нужна новая повестка дня, которая будет объединять страны СНГ, и которая будет молодых людей. Для них слова, что «у нас было общее прошлое и нужно дружить», недостаточно. Им нужна новая повестка дня.

Такие конференции важны, чтобы предложить новому поколению новые повестки, чтобы дружба стран СНГ была не только в словах, но и в действиях — в экономических и законодательных, то есть надо действовать, а не просто говорить красивые слова.

Нужно, чтобы новые поколения во всех странах СНГ, которые не помнит Советский Союз могли дружить, видеть и понимать, что они хотят быть друзьями, потому что они одинаковые и хорошо знают друг друга», — высказал своё мнение Горгисян.

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