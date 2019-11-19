Москва, , 12:34 — REGNUM В России внедрение системы «Эра-Глонасс» позволяет ежегодно спасать до четырех тысяч человек, которые попали в дорожно-транспортные происшествия. Об этом 19 ноября заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Трудно считать человеческие жизни. Но по подсчетам специалистов, система «Эра-Глонасс» позволяет спасать в год от 3 до 4 тыс. человек», — сказал он на Международном конгрессе «Эра-Глонасс» в Москве.

По его словам, на сегодняшний день кнопками SOS оборудованы порядка 4,6 млн автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские автолюбители и профессиональные водители смогут устанавливать в свои автомобили систему, которая будет контролировать состояние их здоровья.

Система была разработана российскими учеными и в продаже она может появится уже в 2022 году. Предполагается, что данную систему начнут использовать граждане с плохим здоровьем, а также пожилые водители.

Читайте также: ГЛОНАСС отрицает продление моратория на «кнопку» на Дальнем Востоке