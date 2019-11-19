Воронеж, , 12:32 — REGNUM 5 тыс. 643 больных острыми вирусными респираторными инфекциями обратились к медикам в Воронежской области за неделю с 11 по 17 ноября, сообщили ИА REGNUM в ТУ Роспотребнадзора по региону 19 ноября. Для сравнения — неделей ранее к врачам обратились 5 тыс. 442 больных. При этом, отмечают в ведомстве, эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями в целом по области соответствует сезонному уровню.

Большая часть заболевших — 66% или 3 тыс. 735 человек — дети до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших среди этой категории также выросло (3 тыс. 695 заболевших за период с 4 по 10 ноября). Вирусы гриппа не обнаружены.

Между тем, в регионе продолжается прививочная кампания — прививки против гриппа уже получили более 40% населения региона. Накануне стало известно о доставке в Воронежскую область более 33 тыс. доз квадривалентной вакцины против гриппа «Ультрикс-Квадри», вакцина закуплена за счет средств федерального бюджета.