Москва, , 12:28 — REGNUM Следствие пока не предъявило историку, бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение по статье 222 УК РФ о незаконном обороте оружия. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, сказал 19 ноября адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 8 ноября Соколов застрелил из обреза малокалиберной винтовки свою сожительницу, аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее тело и утопил в Мойке.

«То, что обрез является незаконным оружием, проверяется следствием. Пока обвинение по этой статье не предъявлено», — сказал Почуев.

Напомним, Соколову предъявлено обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Обвиняемый арестован по 8 января 2020 года.

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