Симферополь, , 12:25 — REGNUM В общественном транспорте Крыма установят автоматизированную систему оплаты за проезд, тестирование системы начнётся уже в декабре. Об этом ИА REGNUM 19 ноября сообщили в пресс-службе правительства РК.

«Внедрение автоматизированной оплаты проезда с помощью банковской карты, поддерживающей функцию бесконтактной оплаты, протестируют на нескольких маршрутах в Симферополе в декабре, январе и феврале. До конца мая 2020 года транспортные средства «Крымтроллейбуса», МУП «Горавтотранс» и других перевозчиков должны быть оснащены всеми необходимыми устройствами», — отметили в пресс-службе.

По словам чиновников, новая система позволит властям вести точный учёт льготных пассажиров, воспользовавшихся правом на бесплатный проезд, и видеть точное количество средств, необходимых для компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа в Симферополе, Алуште и Ялте начала действовать единая транспортная карта для проезда на муниципальных автобусах и троллейбусах.

Об этом: В трёх городах Крыма начнёт работать единая транспортная карта