Симферополь, 19 ноября 2019, 12:25 — REGNUM В общественном транспорте Крыма установят автоматизированную систему оплаты за проезд, тестирование системы начнётся уже в декабре. Об этом ИА REGNUM 19 ноября сообщили в пресс-службе правительства РК.
По словам чиновников, новая система позволит властям вести точный учёт льготных пассажиров, воспользовавшихся правом на бесплатный проезд, и видеть точное количество средств, необходимых для компенсации.
Как сообщало ИА REGNUM, с августа в Симферополе, Алуште и Ялте начала действовать единая транспортная карта для проезда на муниципальных автобусах и троллейбусах.
Об этом: В трёх городах Крыма начнёт работать единая транспортная карта