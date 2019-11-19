Анкара, , 12:51 — REGNUM Прокуратура турецкой провинции Анкара заявила, что, в рамках расследования, направленного против сети агентов движения Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в осуществлении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года и признанного в Турции террористической организацией, в Военно-воздушных силах страны, вынесены ордеры на задержание лиц, подозреваемых в исполнении роли агентов или «тайных имамов» движения в войсках.

Турецкая полиция (сс) Thestival.gr

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, во исполнение вынесенного прокуратурой решения подразделения Управления безопасности провинции Анкара в 5 провинциях провели оперативные мероприятия, в результате которых удалось задержать 11 разыскиваемых.

По имеющимся данным, из 17 подозреваемых 10 являются военнослужащими при исполнении, а 7 — ранее были уволены. Они находятся в званиях офицеров и унтер-офицеров. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению местонахождения и задержанию оставшихся подозреваемых.