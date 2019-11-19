Москва, , 12:14 — REGNUM Помещение под арест иностранного гражданина Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ, является законным. Такое решение вынес Мосгорсуд, передает 19 ноября «Москва 24».

Мосгорсуд оставил без изменения постановление Лефортовского суда и отказался удовлетворить апелляционную жалобу. Мера пресечения в виде содержания под стражей ранее была продлена Уилану до 29 декабря

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США и британский подданный Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. У него изъяли флешку со сведениями, составляющими государственную тайну. Уилану предъявили обвинение в шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рассмотрение дела Уилана о шпионаже суд может начать в мае 2020 года