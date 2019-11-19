Джакарта, , 12:05 — REGNUM Бывшему регенту острова Талауд в Индонезии Сри Вахьюми Марии Маналип грозит 7 лет тюрьмы и штраф в размере 500 млн рупий в связи с обвинением во взяточничестве, сообщает Kompas.

«Мы требуем, чтобы коллегия судей, которая пытается рассмотреть это дело, обвинили Сри Вахьюми Марию Маналип в совершении коррупционного деяния», — заявил в суде прокурор комиссии по искоренению коррупции.

Прокурор также потребовал, чтобы коллегия судей вынесла дополнительный приговор Сри Вахьюми Марии Маналип в виде аннулирования политических прав на 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отказалась комментировать дело о предполагаемом подкупе компании Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

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