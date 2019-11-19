Анкара, 19 ноября 2019, 12:15 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики заявило о нейтрализации в сельской местности провинции Ширнак 3 боевиков Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении ведомства указано, что в рамках мероприятий по водворению внутренней безопасности местное командование внутренних войск, Управление безопасности и Национальная разведывательная организация провели совместную операцию в сельской местности провинции Ширнак, в результате чего было нейтрализовано 3 вооруженных террориста.
По имеющимся данным, следствием установлено, что одним из боевиков был командир отряда «Джуди» Рабочей партии Курдистана Махмут Таш, известный под кодовым именем «Андок», а вторым — ответственный группировки по Силопи Хюсню Каплан, известный под кодовым именем «Адиль». Проведение операций в регионе продолжается.