Рим, , 12:01 — REGNUM В Италии парламентская комиссия по юстиции и правосудию рассмотрит законопроект, согласно которому собаки и кошки являются «не предметами, а живыми существами», поэтому должны быть наделены определёнными правами. Соответствующая инициатива принадлежит двум женщинам-депутатам от Демократической партии, сообщает Notizie Virgilio.

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Авторы документа определяют статус животных как статус «существ, обладающих чувствами». Если законопроект будет принят, что животные получат практически такие же права как дети. Так, в случае развода судья будет решать, кому из супругов доверить заботу о питомце. Также прописывается норма, запрещающая при отсутствии особых условий отлучать животных от своих хозяев. В случае смерти хозяина заботу о его питомце обязаны брать на себя родственники. Если норму внесут в гражданский кодекс, хозяева будут обязаны обеспечивать животным достойную жизнь в соответствии со всеми потребностями.

Кроме того, предлагается снять запрет на вход собак в общественные учреждения, школы, общественный транспорт и церкви. Таким образом, предполагается, что собаки смогут посещать с их хозяевами воскресную мессу или ресторан.

Издание отмечает, что подобная инициатива вызывает споры. С одной стороны, любители животных, которые носят своих питомцев повсюду, с другой стороны люди, которые, несмотря на уважение к животным, не хотят их видеть в общественных местах.