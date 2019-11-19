Ташкент, , 11:57 — REGNUM На аукцион в Узбекистане выставлен дом бывшего генерального прокурора республики Рашида Кадырова, который находится в тюрьме за коррупционные преступления, сообщает 19 ноября издание «Подробно.uz».

Стартовая цена десятикомнатного дома общей площадью 839 кв. метров составляет 10 млрд сумов ($1 млн). Отмечается, что ранее дом был оформлен на имя жены экс-генпрокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Юнусабадский районный суд Ташкента по уголовным делам приговорил Рашида Кадырова к десяти годам лишения свободы. Бывший генпрокурор с 2000 по 2015 год совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений по предварительному сговору группой лиц.

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