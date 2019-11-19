Суздаль, Владимирская область, , 11:52 — REGNUM С 21 по 23 ноября в Суздале во Владимирской области пройдет конференция по укреплению российско-китайского сотрудничества в сфере туризма и развитии межрегионального проекта «Красный Маршрут», сообщает информационный портал Ростуризма.

Сообщается, что основными вопросами, которые стороны хотят обсудить, станут: особенности и перспективы «красного» туризма в Китае и России, неоднозначная роль федеральных и региональных органов государственной власти в сфере туризма, необходимость формирования единых стандартов обслуживания китайских туристов, расширение географии проекта «Красный Маршрут».

Красный туризм — это направление туризма, преимущественно распространенное в России и Китае. Оно подразумевает посещение памятный мест, связанных с жизнью коммунистических лидеров, с историей коммунистической партии, с основными событиями революций. Так, например, в России это чаще всего связано с личностью В. И. Ленина, в Китае — с личностью Мао Цзэдуна.