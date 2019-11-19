Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM Ростовское управление ГИБДД обратилось к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России 19 ноября.

По информации дорожной полиции, «в ближайшие часы и до завтрашнего дня на территории Ростовской области прогнозируется туман». В связи с неблагоприятным прогнозом водителей просят не превышать скорость движения, не совершать опасных маневров.

«С особым вниманием следует относиться к пожилым людям, так как они хуже ориентируются в дорожной обстановке в силу своего возраста», — говорится в сообщении.

Пешеходам также рекомендовано быть предельно внимательными.

ИА REGNUM напоминает, что утром 19 ноября на трассе под Ростовом-на-Дону произошла смертельная авария, в которой погибли три человека, в том числе трёхлетний ребёнок.

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