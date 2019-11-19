Козельск, Калужская область, , 18:07 — REGNUM Управление федеральной почтовой службы Калужской области в преддверии Дня матери организовало в городе Козельске акцию «Открытка маме». 60 военнослужащих срочной службы, дислоцирующей в городе ракетной дивизии стратегического назначения отправили открытки своим матерям в разные уголки России, сообщает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации директора УФПС Калужской области Веры Дмитриевой.

Калужские военные отправили поздравительные открытки своим матерям Фото УФПС Калужской области Макрорегион Центр АО «Почта России»

24 ноября в России празднуется День матери. К этому дню калужские почтовики поддержали ряд акций по отправке поздравительных открыток.

День матери учреждён в соответствии с Указом президента России от 30 января 1998 года. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

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