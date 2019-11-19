Калужские военные отправили поздравительные открытки своим матерям

Козельск, Калужская область, 19 ноября 2019, 18:07 — REGNUM Управление федеральной почтовой службы Калужской области в преддверии Дня матери организовало в городе Козельске акцию «Открытка маме». 60 военнослужащих срочной службы, дислоцирующей в городе ракетной дивизии стратегического назначения отправили открытки своим матерям в разные уголки России, сообщает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации директора УФПС Калужской области Веры Дмитриевой.
24 ноября в России празднуется День матери. К этому дню калужские почтовики поддержали ряд акций по отправке поздравительных открыток.
День матери учреждён в соответствии с Указом президента России от 30 января 1998 года. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.
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