Москва, , 11:51 — REGNUM Следственный комитет (СК) России предъявил заочные обвинения командиру 54-й бригады ВСУ Алексею Майстренко, заявила 19 ноября официальный представитель ведомства Светлана Петренко, заявление которого обнародовано на официальном сайте ведомства.

«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 356 УК РФ «Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ», — рассказала она.

Петренко уточнила, что в результате обстрелов территории Донбасса, к которым имел непосредственное отношение Майстренко, погиб один мирный житель, ещё восемь человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального прокурора ДНР Роман Белоус рассказал, что с начала гражданской войны на Украине, правоохранительные органы ДНР возбудили против украинских силовиков 726 уголовных дел.

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