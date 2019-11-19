Махачкала, , 11:44 — REGNUM Больницы и поликлиники Дагестана в 2019 году получили 58 современных цифровых флюографов, в том числе три передвижных аппарата. На их закупку из республиканского бюджета было выделено около 355 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Поступившие флюографы предназначены для своевременного выявления туберкулеза и других легочных, а также онкологических заболеваний. Все новые аппараты уже распределены по медицинским учреждениям городов и районов республики.

«Особенностью новых установок является низкая лучевая нагрузка на пациентов и персонал, высокое разрешение снимков, возможность архивирования в электронной базе и распечатки снимков на термобумаге и пленке», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что необходимость обновления флюорографических установок в Дагестане назрела давно, так как износ этого вида оборудования на сегодня в республике составляет 70%. Изначально в текущем году планировалось приобрести 55 установок, но благодаря сэкономленным в ходе торгов средствам удалось поставить еще три аппарата, добавили в минздраве.

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