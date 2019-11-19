Ереван, , 11:40 — REGNUM Авиакомпания Armenia Airways запустит рейс по направлению Ереван-Анапа с 12 декабря, сообщает информационный портал Tourister.ru.

Сотрудники аэропорта Анапы сообщили, что рейсы будут доступны на регулярной основе дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Полеты будет осуществлять воздушное судно British Aerospace 146−300 вместимостью в 100 пассажиров. Ожидается, что самолет будет отправляться из Анапы в Ереван в 14.10 по Московскому времени. В пресс-службе аэропорта Анапы добавили, что первый рейс из Еревана будет встречен традиционно: водной аркой. Пассажирам не стоит опасаться: это действие состоит в том, что две пожарные машины с помощью водных струй формируют над приземлившимся самолетом арку.

Напомним, что на данный момент прямого авиасообщения между Анапой и Ереваном не существует, и все желающие вынуждены приобретать билеты на стыковочные рейсы.