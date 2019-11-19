Москва, , 11:39 — REGNUM Дополнительные утренние электрички из Солнечногорска и Зеленограда в Москву запустят 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

В новом расписании назначат два дополнительных поезда со станций Подсолнечная (Солнечногорск) и Крюково (Зеленоград) в сторону Москвы. Они будут отправляться в 6:50 и 7:25 соответственно, начиная с 8 декабря.

Как отметил генеральный директор «МТ ППК» Олег Федотов, дополнительные поезда позволят снизить нагрузку на другие утренние электрички.

Сейчас по будням с 6:00 до 7:30 по маршруту Крюково — Москва курсируют 9 обычных и 5 скоростных пригородных поездов. Средний интервал между составами — 6,5 минут. Из Солнечногорска в Москву в это время уходят 6 обычных и 2 скоростных поезда со средним интервалом 11,5 минут.