Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 11:30 — REGNUM Один из финалистов конкурса на самое смешное название поселений в России — забайкальское село Хохотуй — вырвалось на первое место в голосовании за самое смешное название населённого пункта России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас у Хохотуя 14 776 голосов. Вторым идёт Мутный Материк Республики Коми с более 14 400 голосами, третье место у Морозилки Архангельской области — 10 640 голосов. Всего проголосовало уже почти 80 тысяч человек.

Напомним, портал путешествий tutu.ru в октябре 2019 года запустил пятый раунд голосования на самое весёлое название населённого пункта России. Хохотуй прошёл в финал, за него проголосовали 4,2 тысячи россиян. В случае победы село получит новый знак на федеральной трассе. Кстати, по словам местных жителей, само название Хохотуй вовсе не означает, что люди здесь хохочут. С бурятского оно переводится как «белая роща» или «белая берёза».

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