Москва, , 11:27 — REGNUM Туман в Москве рассеется около 12:00 19 ноября, об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«На период до 12:00 прогнозируется туман. Возможно, он рассеется раньше», — цитирует ТАСС Макарову.

По ее словам, видимость в столице составляет от 100 до 900 м. Свыше 1000 м — это уже дымка, уточнила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в Москве до конца месяца ожидается морозная и белоснежная погода. С 21 ноября и до следующих выходных в столице ожидается ясная погода с минусовыми температурами. Отсутствие снега приведёт к большому количеству пыли, которая будет летать в воздухе даже при небольшом ветре.

Читайте также: 19 ноября в Москве будет до 5 градусов тепла