Воронеж, , 11:26 — REGNUM Два авиарейса из Воронежа, в Москву и Санкт-Петербург, были отменены утром 19 ноября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на онлайн-табло.

Оба отменённых рейса — АК «Руслайн». В частности, отменён вылет самолёта в 07:25 в московский аэропорт «Внуково», а также в 07:15 в Санкт-Петербург. Добавим, что ранее был отменён рейс этой же авиакомпании из Санкт-Петербурга в Воронеж, который должен был прилететь в 00:05.

Причиной отмены рейсов в аэропорту назвали плохие погодные условия. Добавим, другие рейсы, в частности, в Минск и в московские «Шереметьево» и «Домодедово» отправляются в соответствии с расписанием либо с незначительными задержками.